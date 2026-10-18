В МИД ответили на призыв премьера Латвии остановить выдачу виз для РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу, который призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических виз россиянам, посоветовав политику обратить внимание на то, от кого на самом деле исходит угроза для европейских стран.

Поводом для реакции стали слова Кулбергса о необходимости остановить выдачу виз якобы для предотвращения "гибридных угроз" в будущем. Захарова в своем телеграм-канале предложила латвийскому премьеру наглядный способ убедиться в ошибочности таких заявлений.

"Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС", – написала дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия разрабатывает план, подразумевающий ужесточение выдачи шенгенских виз гражданам России с января 2027 года. Таким образом, Брюссель хочет ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что идеи Евросоюза показывают "гуманитарный подход" европейцев во всей красе. По его словам, инициативу продвигают "северные страны и так называемые прифронтовики – страны Балтии".

