Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 18:35

Спорт

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА и единолично возглавило таблицу РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Московское "Динамо" победило столичный ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышло на первое место в турнирной таблице. Счет составил 3:1, сообщает ТАСС.

Счет в первом тайме открыл Константин Тюкавин – он забил на 31-й минуте. Еще до перерыва Иван Обляков восстановил равновесие, реализовав пенальти на 43-й минуте.

Исход встречи решился в концовке: на 89-й минуте Роберто Фернандес снова вывел "Динамо" вперед, а на 90+2-й Виктор Окишор установил окончательный результат.

"Динамо" набрало 25 баллов и стало единоличным лидером, ЦСКА с 22 очками располагается на 3-й строчке.

Ранее бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал трех претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне. По его словам, борьба за титул будет между "Краснодаром", московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

Московский "Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ

Читайте также


спорт

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика