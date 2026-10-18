Московское "Динамо" обыграло ЦСКА и единолично возглавило таблицу РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Московское "Динамо" победило столичный ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышло на первое место в турнирной таблице. Счет составил 3:1, сообщает ТАСС.

Счет в первом тайме открыл Константин Тюкавин – он забил на 31-й минуте. Еще до перерыва Иван Обляков восстановил равновесие, реализовав пенальти на 43-й минуте.

Исход встречи решился в концовке: на 89-й минуте Роберто Фернандес снова вывел "Динамо" вперед, а на 90+2-й Виктор Окишор установил окончательный результат.

"Динамо" набрало 25 баллов и стало единоличным лидером, ЦСКА с 22 очками располагается на 3-й строчке.

Ранее бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал трех претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне. По его словам, борьба за титул будет между "Краснодаром", московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

