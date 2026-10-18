Поздравление с Днем отца транслируется на табло 12 поездов московского метро

Фото: MAX/"Темникова Юлия"

Поздравление с Днем отца весь день 18 октября транслируют на маршрутных табло 12 поездов Московского метрополитена. Об этом сообщила заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова в MAX.

По ее словам, в России этот праздник еще довольно молодой, однако у него уже есть традиция напоминать о значимости отцовской любви, заботы и поддержки. Она отметила, что метрополитен не смог обойти стороной эту традицию.

"Московский метрополитен присоединился к поздравлениям наших пап. На маршрутных табло 12 поездов сегодня весь день будут транслироваться поздравления. Надеюсь, они вызовут улыбки у многих пап", – отметила она.

Такие составы курсируют на Сокольнической, Арбатско-Покровской и Бутовской линиях.

Ранее электробусы вышли на маршрут № 324 на северо-западе Москвы. Новый электробусный маршрут охватывает районы Куркино и Северное Тушино, а также городской округ Химки.