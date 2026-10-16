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16 октября, 14:13

Транспорт

Режим работы некоторых столичных трамваев изменится ночью 18 и 19 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Режим работы ряда трамвайных маршрутов изменится в Москве ночью 18 и 19 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"В ночи 17–18 и 18–19 октября трамваи будут заканчивать работу раньше. Изменения – на время модернизации энергоинфраструктуры трамвая", – говорится в публикации.

В частности, трамваи Т2 в 23:28 отправятся от станции метро "Чертановская" по полному маршруту, далее поедут только до улицы Каланчевской. Последний рейс от Лефортовского моста состоится в 00:41.

Трамваи № 4 с 23:04 от Курского вокзала будут ходить только до станции метро "Сокольники". Последний рейс маршрута № 43 от станции МЦК Угрешская отправится в 23:48.

Кроме того, сократится режим работы маршрута № 50: последний трамвай уедет с Курского вокзала в 23:11, а от станции метро "Новослободская" – в 00:11.

Ранее сообщалось, что на самом длинном городском трамвайном диаметре в мире Т2 за полгода его работы совершили свыше 11,5 миллиона поездок. Протяженность диаметра – 33 километра. Он проходит через 13 районов в пяти административных округах города.

Новые трамвайные линии появятся в Москве

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