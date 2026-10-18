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18 октября, 13:44

В мире

Папа Римский заявил, что возвращается к полноценной деятельности

Фото: ТАСС/IMAGO/Catholicpressphoto/Alessia Giuliani

Папа Римский Лев XIV, перенесший операцию на легком, появился перед верующими и выступил с традиционной воскресной проповедью. Об этом сообщает ТАСС.

Как и принято, понтифик показался в окне Апостольского дворца, которое выходит на площадь Святого Петра.

Он выразил признательность врачам и сотрудникам римской больницы имени Агостино Джемелли, где проходил лечение, а также всем, кто поддерживал его молитвой.

"Сейчас я постепенно возвращаюсь к обычной деятельности", – объявил Лев XIV.

Льва XIV доставили в римскую больницу имени Агостино Джемелли для операции по удалению узелка в легком 13 октября. Она прошла успешно, однако срочное гистологическое исследование подтвердило аденокарциному – злокачественную опухоль.

До 20 октября в Ватикане отменены все запланированные мероприятия в папском графике. Однако апостольская поездка в Аргентину, Уругвай и Перу в начале ноября остается в силе.

При этом 16 октября понтифик провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Российский лидер отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь.

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