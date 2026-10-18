18 октября, 21:29Происшествия
Движение поездов на Замоскворецкой линии метро введено в график
Фото: Москва 24/Анна Селина
Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро введено в график. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.
Интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии вечером 18 октября. Причиной стал человек на путях.
Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги с 9 по 11 октября корректировали расписание пригородных поездов, включая аэроэкспрессы. Изменения были связаны с заменой двух стрелочных переводов на станции Коломенское.
На время ночных технологических окон участки пути закрывали, а поезда направляли по соседним путям. У ряда электричек изменялись время отправления и прибытия и количество остановок, два состава следовали по укороченным маршрутам, несколько поездов отменили.
Движение поездов МЦД-1 изменится с 22:00 16 октября