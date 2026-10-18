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18 октября, 21:29

Происшествия

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро введено в график

Фото: Москва 24/Анна Селина

Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метро введено в график. Об этом сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Замоскворецкой линии вечером 18 октября. Причиной стал человек на путях.

Ранее на Павелецком направлении Московской железной дороги с 9 по 11 октября корректировали расписание пригородных поездов, включая аэроэкспрессы. Изменения были связаны с заменой двух стрелочных переводов на станции Коломенское.

На время ночных технологических окон участки пути закрывали, а поезда направляли по соседним путям. У ряда электричек изменялись время отправления и прибытия и количество остановок, два состава следовали по укороченным маршрутам, несколько поездов отменили.

Движение поездов МЦД-1 изменится с 22:00 16 октября

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