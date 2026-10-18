На Замоскворецкой линии метро увеличили интервалы движения поездов

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На южном участке Замоскворецкой линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на пути, сообщает столичный Дептранс.

Ранее интервалы движения поездов временно увеличивали на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. По данным столичного Дептранса, это было связано с проверкой инфраструктуры.

До этого интервалы движения поездов временно увеличивали на западном участке Рублево-Архангельской линии метро. Как сообщили в столичном Дептрансе, это было необходимо для проверки состава. Позднее движение восстановили в соответствии с графиком.