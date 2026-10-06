06 октября, 09:44Транспорт
На центральном участке Замоскворецкой линии метро увеличивали интервалы движения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На центральном участке Замоскворецкой линии метро временно увеличивали интервалы движения поездов. Об этом сообщал Дептранс Москвы.
Корректировки были связаны с проверкой инфраструктуры. Позднее сообщили о восстановлении графика движения. На данный момент поезда ходят в штатном режиме.
До этого движение прерывалось на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Поезда не ходили между "Серпуховской" и "Нагорной", а в противоположную сторону следовали с увеличенными интервалами.
При этом интервалы движения на южном участке ветки были временно увеличены из-за проверки состава. Спустя время ограничения также сняли.