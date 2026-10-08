08 октября, 08:48 (обновлено 08.10.2026 09:13)Транспорт
Интервалы движения были увеличены на участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: depositphotos/aleoks
Интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Данные корректировки вводились для проверки инфраструктуры.
Ранее поезда дальних маршрутов Савеловского направления Московской железной дороги следовали в столицу и область с задержками по техническим причинам. Причиной стала вынужденная остановка грузового поезда на перегоне Орудьево – Вербилки.
Поезда задерживались примерно на 1,5 часа. В МЖД принесли извинения за причиненные пассажирам неудобства.
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