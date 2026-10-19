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Финансист Балынин: больше всего выходных в 2027 году будет в январе

Россиянам назвали месяц с наибольшим числом выходных в 2027 году

Фото: depositphotos/sbotas

В январе 2027 года россиян ждет больше всего выходных и праздничных дней среди всех месяцев года. На этот период придется 16 нерабочих дней, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Из 31 календарного дня в январе рабочими будут только 15. Таким образом, число дней отдыха превысит количество рабочих.

Всего в 2027 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

Вместе с тем в следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Две из них будут трехдневными, еще пять – четырехдневными.

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