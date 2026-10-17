Депутат Бессараб: россиян ждут семь коротких рабочих недель в 2027 году

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В 2027 году у работающих россиян будет семь сокращенных рабочих недель, связанных с государственными праздниками. Они придутся на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Первая короткая неделя ожидается после Дня защитника Отечества. В феврале россияне смогут отдыхать три дня подряд, а затем выйдут на работу на четыре дня.

Четырехдневный график предусмотрен и после Международного женского дня. В 2027 году 8 марта выпадает на понедельник, поэтому рабочая неделя начнется во вторник.

В мае сокращенные недели ожидаются дважды. По словам Бессараб, россияне будут работать с 4 по 7 мая, а затем с 11 по 14 мая. Между этими периодами предусмотрены праздничные выходные.

В июне четырехдневная рабочая неделя придется на период с 15 по 18 число. В ноябре перед Днем народного единства россияне будут работать три дня – с 1 по 3 ноября.

Последняя короткая неделя ожидается в конце декабря. Перед Новым годом работать предстоит с 27 по 30 декабря.

Всего в 2027 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что скорость трудоустройства в России выросла на 39%. Кроме того, как отметил статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, на 20% быстрее стал поиск сотрудников для работодателей.