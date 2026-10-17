Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 04:23

Общество
Главная / Новости /

Депутат Бессараб: россиян ждут семь коротких рабочих недель в 2027 году

Россиянам напомнили про семь коротких рабочих недель в 2027 году

Фото: depositphotos/puhhha

В 2027 году у работающих россиян будет семь сокращенных рабочих недель, связанных с государственными праздниками. Они придутся на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Первая короткая неделя ожидается после Дня защитника Отечества. В феврале россияне смогут отдыхать три дня подряд, а затем выйдут на работу на четыре дня.

Четырехдневный график предусмотрен и после Международного женского дня. В 2027 году 8 марта выпадает на понедельник, поэтому рабочая неделя начнется во вторник.

В мае сокращенные недели ожидаются дважды. По словам Бессараб, россияне будут работать с 4 по 7 мая, а затем с 11 по 14 мая. Между этими периодами предусмотрены праздничные выходные.

В июне четырехдневная рабочая неделя придется на период с 15 по 18 число. В ноябре перед Днем народного единства россияне будут работать три дня – с 1 по 3 ноября.

Последняя короткая неделя ожидается в конце декабря. Перед Новым годом работать предстоит с 27 по 30 декабря.

Всего в 2027 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных дней.

Ранее сообщалось, что скорость трудоустройства в России выросла на 39%. Кроме того, как отметил статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, на 20% быстрее стал поиск сотрудников для работодателей.

Читайте также


общество

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика