Понятие "стажировка" введут в Трудовой кодекс с 1 марта 2027 года

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С 1 марта 2027 года понятие "стажировка" будет официально закреплено в Трудовом кодексе России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на полях Всероссийской недели охраны труда.

"Для молодых ребят, выходящих на рынок, это возможность без опыта начать работать по профессии под руководством наставника", – цитирует Котякова РИА Новости.

По словам министра, выпускники учебных заведений зачастую не обладают нужным объемом практических навыков для быстрого трудоустройства, и поправки должны решить эту проблему.

Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала, что после вступления поправок в силу должность необходимо указывать со словом "стажер", например "бухгалтер-стажер". При этом использовать договор подряда будет нельзя.

Кроме того, договор о стажировке, в отличие от обычного срочного, автоматически не становится бессрочным. Если сотрудника затем берут на постоянную работу, испытательный срок уже не назначают.

