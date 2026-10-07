Эксперт Лоикова назвала риски закрепления понятия "стажер" в Трудовом кодексе

Понятие "стажировка" закрепят в Трудовом кодексе с 1 марта 2027 года. Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников. Как эти меры повлияют на работодателей и молодых специалистов, разбиралась Москва 24.

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В России впервые закрепят понятие "стажировка": соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщает "Газета.ру".



Депутат Госдумы Георгий Камнев пояснил журналистам, что документ не только вводит сам термин, но и прописывает все условия оформления таких работников. Одно из ключевых новшеств – четкие критерии того, кого можно считать стажером: это человек, уже получивший среднее профессиональное или высшее образование, продолжающий учебу или проходящий переподготовку. Работа, на которой он практикуется, должна соответствовать его будущему или действующему диплому.



"Нельзя будет назвать стажером пекаря на заводе, если он учился или учится, например, на гостиничное дело, или педагога, если он осваивает или уже получил специальность дизайнера", – пояснил парламентарий.



Кроме того, с марта 2027 года работодатель обязан приставить к стажеру наставника и обеспечить ему весь набор трудовых и социальных гарантий. Благодаря принятым мерам стажер перестанет быть "дешевой бесправной рабочей силой" и превратится в сотрудника, который осваивает конкретную специальность на практике, подчеркнул депутат.





Георгий Камнев депутат Госдумы Зарплата у него должна быть не ниже МРОТ, если болеет – оплаченные больничные, период стажировки засчитывается в страховой стаж. Даже отпуск положен. А оформление только срочным трудовым договором. Никаких других форм найма для стажирующихся не предусмотрено.

Обычно срочный трудовой договор, если его вовремя не расторгли, автоматически становится бессрочным. Однако с контрактами о стажировке это правило не действует: по истечении срока работодатель должен либо прекратить его, либо заключить новый уже на общих основаниях.



Максимальная продолжительность стажировки – полгода, хотя может быть и меньше, если человек освоил специальность и готов работать не как стажер. При этом для ряда профессий новые нормы не применяются: госслужащие, врачи, аудиторы и некоторые другие специалисты регулируются отдельным профильным законодательством, заключил депутат.

Юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина в беседе с Москвой 24 поддержала принятые меры.

"Безусловно, защита стажеров возрастет, поскольку нововведение как раз связано с этим", – отметила она.

Эксперт пояснила, что теперь эту категорию сотрудников нельзя будет использовать так, как некоторые делают сейчас. В частности, существует схема, по которой "сначала работаешь сколько-то дней бесплатно, а потом мы начинаем тебя оформлять".

Выиграют честные

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова пояснила Москве 24, что после вступления поправок в силу должность необходимо указывать со словом "стажер": например, "бухгалтер-стажер". При этом использовать договор подряда будет нельзя.

"Изменения касаются и сроков: договор может быть заключен не позднее года после получения диплома, при этом срок приостанавливается на армию, больничный, декрет", – уточнила она.

Кроме того, договор о стажировке, в отличие от обычного срочного, автоматически не становится бессрочным. Если сотрудника затем берут на постоянную работу, испытательный срок уже не назначают, добавила Лоикова.

По ее словам, главный смысл реформы в том, что до их введения стажировка фактически была серой зоной. Понятие упоминается только в статье 59 ТК РФ о срочных договорах, и то без определения.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Поэтому на практике работали кто во что горазд: кто-то оформлял как практикантов, кто-то вообще без оформления. Авторы закона указывают на отсутствие гарантий в этой нише годами – по сути, брали дешевую, бесправную рабочую силу. Однако суды при спорах о неоформленном стажере всегда признают отношения трудовыми – со всеми компенсациями и взносами.

После 1 марта структура расходов у работодателей изменится: планы тех, кто строил модель на бесплатном труде практикантов и вечных стажировках, разрушатся, подчеркнула Лоикова.

"Плюс каждому работодателю нужно вводить наставничество и прописать его в локальных актах. Для малого бизнеса это скорее организационная, чем денежная нагрузка. МРОТ не самая тяжелая статья расходов, а вот реально выделить наставника, дать ему время – уже напряженно", – пояснила эксперт.

По ее мнению, от нововведения выиграют добросовестные компании: они получают понятный инструмент перехода из учебы в работу, без испытательного срока, снижают правовые риски и формируют кадровые резервы из выпускников.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт В целом я бы назвала этот закон позитивным. Произошла долгожданная легализация стажировок: стажер – полноценный работник по срочному договору. Это закрывает главную старую проблему бесплатного труда под соусом получения опыта.

Эксперт привела статистику, согласно которой 24% выпускников вузов и 43% выпускников колледжей работают не по специальности. Закон в том числе решает и эту проблему, отметила она.

В то же время эксперт обратила внимание на риски. По ее словам, если бесплатный труд станет невозможным, часть компаний просто урежет количество стажировок или останется в теневой сфере. Многое зависит от практики применения и того, как работают механизмы продления, заключила Лоикова.

