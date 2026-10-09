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09 октября, 15:46

Общество

Скорость трудоустройства выросла в России на 39%

Фото: depositphotos/TarasMalyarevich

Скорость, с которой находят работу россияне, обращающиеся в кадровые центры Минтруда, увеличилась на 39%. Об этом на заседании комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов сообщил статс-секретарь – замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Он также отметил, что на 20% быстрее стал поиск сотрудников для работодателей.

Ранее сообщалось, что количество россиян, которые не могут трудоустроиться более года, увеличилось почти в 1,5 раза за год и достигло примерно 226 тысяч человек. По данным на июль, 13,3% безработных не могли найти работу год и более. Годом ранее этот показатель составлял 9,7%.

При дефиците кадров в производстве и строительстве конкуренция за офисные должности усиливается. На это влияют низкие зарплаты, распространение искусственного интеллекта и охлаждение рынка труда.

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