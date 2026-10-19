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19 октября, 04:48

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Telegraph: протесты во Франции являются "предсмертными конвульсиями макронизма"

В Британии назвали беспорядки во Франции "предсмертными конвульсиями макронизма"

Фото: Getty Images/WPA Pool/Justin Tallis

Массовые протесты и уличные столкновения во Франции стали новым ударом по политическим позициям президента Эммануэля Макрона. Британская газета Telegraph назвала происходящее "предсмертными конвульсиями макронизма", связав кризис с ослаблением влияния французского президента.

По оценке издания, после протестов у Макрона практически не осталось даже формальных оснований считать, что он сохраняет политический капитал внутри страны. Одним из факторов, подорвавших его позиции, газета считает решение о проведении досрочных парламентских выборов в 2024 году.

Журналисты также обратили внимание на трудности в работе французского правительства. Кабинет меньшинства, как отмечается в публикации, с трудом справляется даже с принятием бюджета, а внутренние кризисы следуют один за другим.

Очередная волна протестов прошла по всей Франции в субботу, 17 октября. Участники акций выступали против роста стоимости жизни. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, погромами и актами вандализма.

Радикально настроенные молодые люди громили магазины, поджигали остановки общественного транспорта и автомобили. Для разгона участников беспорядков полиция использовала слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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