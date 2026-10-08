Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится 9–11 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 9 по 11 октября на Павелецком направлении Московской железной дороги изменится расписание ряда пригородных поездов. Причина в замене двух стрелочных переводов на станции Коломенское, сообщили в пресс-службе МЖД.

Корректировки затронут и аэроэкспрессы. Технологические окна запланированы с 22:40 9 октября до 08:40 10 октября и в те же часы в ночь с 10 на 11 октября. В это время участки пути будут закрывать, а составы пустят по соседним путям.

Из-за работ у ряда электричек поменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок. Два поезда пойдут по укороченным маршрутам, несколько составов отменят.

Ранее сообщалось, что на МЦД-3 в предстоящие выходные, 10 и 11 октября, частично изменится расписание движения поездов. В частности, на Ленинградском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены. Часть поездов со стороны Ипподрома будет следовать укороченными маршрутами до и от станций Химки и Сходня.

