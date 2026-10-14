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14 октября, 14:44

Общество

Брат Папы Римского Льва XIV рассказал о его состоянии после операции

Фото: Getty Images/NurPhoto/Massimo Valicchia

Папа Римский Лев XIV после операции чувствует себя хорошо. Об этом рассказал его старший брат Луи Превост в интервью телеканалу Newsmax.

Само хирургическое вмешательство продолжалась приблизительно 90 минут.

"Насколько мне известно, он в хорошей форме и находится в надежных руках. <...> Мы надеемся на лучшее", – сказал Превост.

Мужчина добавил, что перед операцией разговаривал с братом: тот был в хорошем расположении духа, и они даже шутили.

74-летний Луи также подтвердил, что сам болеет онкологией – в 2017 году ему диагностировали миелому – злокачественное заболевание крови, которое поражает плазматические клетки костного мозга, нарушает нормальное кроветворение и может приводить к разрушению костей и повреждению внутренних органов. Стадия заболевания неизвестна.

Льва XIV доставили в римскую больницу имени Агостино Джемелли для операции по удалению узелка в легком 13 октября. Она прошло успешно, однако срочное гистологическое исследование подтвердило аденокарциному – злокачественную опухоль.

В Ватикане объявили об отмене всех запланированных мероприятий в папском графике до 20 октября.

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