У старшего брата Папы Римского Льва XIV диагностировали рак

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У 74-летнего Луи Превоста, старшего брата Папы Римского Льва XIV, выявили множественную миелому – злокачественное заболевание крови. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на супругу мужчины Дебору.

Превост живет во Флориде и сейчас проходит обследование в больнице. Его жена не уточнила стадию заболевания.

Множественная миелома поражает плазматические клетки костного мозга, нарушает нормальное кроветворение и может приводить к разрушению костей и повреждению внутренних органов.

Ранее самого Льва XIV госпитализировали в римскую больницу имени Агостино Джемелли для операции по удалению узелка в легком. Вмешательство прошло успешно, однако срочное гистологическое исследование подтвердило аденокарциному – злокачественную опухоль.