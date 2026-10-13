Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию на легком

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Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению узелка в легком. Вмешательство завершилось успешно, понтифик вернулся в палату, проинформировала служба печати Святого престола.

В Ватикане также отметили, что дополнительная информация будет опубликована позже.

Ранее 71-летний Лев XIV говорил, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии. После традиционной воскресной проповеди он сообщил верующим, что решился на госпитализацию по рекомендациям врачей.

Днем 13 октября понтифик поступил в римскую больницу имени Агостино Джемелли. В Ватикане объявили об отмене всех запланированных в папском графике мероприятий до 20 октября. В то же время апостольская поездка в Аргентину, Уругвай и Перу в начале ноября осталась в силе.

