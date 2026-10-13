Папе Римскому в результате операции удалили долю правого легкого

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Папе Римскому Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого во время операции, проведенной 13 октября. Как сообщила служба печати Святого престола, срочное гистологическое исследование подтвердило диагноз "аденокарцинома".

В Ватикане уточнили, что хирурги использовали видеоассистированную технику.

Ранее 71-летний понтифик рассказал, что ему предстоит операция из-за обнаруженного на ранней стадии легочного узелка. После традиционной воскресной проповеди он сообщил верующим, что решил лечь в больницу по рекомендации врачей.

Операцию провели 13 октября. В связи с госпитализацией Ватикан отменил все мероприятия, запланированные в графике Папы Римского до 20 октября.