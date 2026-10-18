Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Ленобласть получат компенсации

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Пострадавшие в результате атаки БПЛА на Ленинградскую область получат компенсацию. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в MAX.

"Все, кто пострадал в результате налета БПЛА, утратил свое имущество, либо частично утратил имущество, получат компенсацию за счет средств резервного фонда Ленинградской области и за счет средств резервного фонда муниципальных районов", – указал он.

В правительстве региона действует постановление губернатора, согласно которому утрата имущества, повреждения, выбитые окна и ремонты компенсируются, в том числе, за счет средств резервного фонда губернатора Ленинградской области.

"Есть перечень того, что мы компенсируем, в каких размерах и в каких суммах", – сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что муниципалитеты оперативно составят списки ущерба по каждой квартире, автомобилям и дачным домам и представят их на комиссию, которая займется организацией выплат.

"Враг рассчитывает не только нанести ущерб нашей экономике. Враг рассчитывает и посеять панику среди нас с вами. Уверен, что у него это не получится", – заявил губернатор.

Правительство области и муниципальные образования, по его словам, окажут пострадавшим всю помощь – и моральную, и материальную.

Вражеские БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. Только над территорией области уничтожили 145 беспилотников. Работу социальных объектов, энергетики, инфраструктуры и систем жизнеобеспечения она не нарушила, последствия устраняются.

Незначительные повреждения получила подстанция "Восточная". Пострадали провода внутри объекта, трансформаторы и основное энергетическое оборудование работают. Для городского поселка Янино подключили резервные источники – две трети жителей уже запитаны по постоянной схеме, начала работу котельная.

Повреждения трансформаторного оборудования и складского комплекса зафиксированы на объекте ЦОД группы "ВКонтакте", компания приступила к ликвидации последствий.

В Разметелевской школе выбило стекла. По поручению губернатора Всеволожский район за счет средств резервного фонда уже меняет окна.

В том же районе крупный осколок беспилотника повредил квартиру, где произошло возгорание. Из подъезда эвакуировали восемь семей – их разместили в пункте временного размещения и обеспечили горячим питанием.

Пострадавшая семья – мама и трое детей – находится во Всеволожской больнице с отравлением угарным газом. Угрозы жизни нет, состояние стабильное, в ближайшее время их выпишут.

В Кировском районе обломки упали предварительно на четыре дачных дома, жертв и пострадавших нет. В Ломоносовском районе падение обломков зафиксировали в Новоселье и Низино. Там, по предварительным данным, пострадало более 50 автомобилей, ударной волной выбило окна – управляющим компаниям и службам жилищно-коммунального хозяйства поручено оперативно заменить стекла.

В Низино повреждена котельная: обломок перебил трубу, объем работ небольшой, тепло в дома должно вернуться по постоянной схеме до конца светового дня.

В Гатчинском округе зафиксирован ряд незначительных разрушений. В числе основных – повреждение одной из квартир в многоэтажном доме: подъезд расселили, пострадавших нет, людей рассчитывают вернуть после осмотра.

В результате атаки один человек погиб, пострадали 10. В больницах находятся 5 человек. Состояние 4 из них оценивается как средней тяжести, еще одного – как тяжелое.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.