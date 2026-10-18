18 октября, 10:15Происшествия
Число пострадавших в Ленобласти в результате атаки БПЛА выросло до 10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число пострадавших в Ленинградской области в результате атаки БПЛА возросло до 10 человек, 7 из которых, включая 5 детей, госпитализированы. Об этом сообщил региональный комитет по здравоохранению.
Уточняется, что трое человек отказались от госпитализации.
"У всех относительно удовлетворительное состояние", – говорится в сообщении.
БПЛА атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область ночью 18 октября. В результате погиб один человек.
Под удар попал центр обработки данных VK. В компании уточнили, что все сервисы работают в штатном режиме. Сбоев в работе не зафиксировано.
Также под атаку попал один из логистических центров Ozon. В результате возникло возгорание.
Кроме того, возгорания произошли в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах города, а также на территории нефтяного терминала.
На этом фоне жителей и гостей Санкт-Петербурга попросили по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.
По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По обнаруженным фрагментам и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.