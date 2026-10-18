Андрей Разин назначен на пост главного тренера хоккейного клуба СКА

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Андрей Разин стал новым главным тренером петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Уточняется, что такое решение принято в связи с уходом Игоря Ларионова.

Ларионов руководил СКА с июня 2025 года, в прошлом сезоне команда под его руководством вышла в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в первом раунде уступила московскому ЦСКА.

Ранее экс-тренер футбольного клуба ЦСКА Александр Тарханов стал главным тренером красноярского "Енисея". Срок действия соглашения пока не раскрывается. До этого обязанности главного тренера команды исполнял Сергей Ташуев.

Между тем воронежский футбольный клуб "Факел" прекратил сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко. Об отставке было объявлено после разгрома в матче с московским "Локомотивом". 10 октября клуб уступил команде из Москвы со счетом 0:5.

