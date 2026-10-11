Футбольный клуб "Факел" отправил в отставку главного тренера Василенко

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Воронежский футбольный клуб "Факел" прекратил сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Руслан Пименов.

Отставка объявлена после разгрома в матче с московским "Локомотивом". 10 октября воронежцы уступили команде из Москвы со счетом 0:5. Эта игра довела серию клуба без побед в чемпионате России до 28 матчей. Таким образом, "Факел" повторил антирекорд по ее продолжительности.

В предстоящей встрече Кубка страны с "Краснодаром" руководить командой будет тренер молодежной команды Алексей Ребко, назначенный исполняющим обязанности главного тренера. По информации "Спорт-Экспресса", воронежский клуб предложил возглавить команду Рашиду Рахимову, который считается главным кандидатом на вакантную должность.

53-летний специалист вернулся в "Факел" в качестве главного тренера – это второй его приход в клуб. В частности, с 2020 по 2022 год он уже работал с командой. Оба раза ему удавалось вывести ее в высший дивизион чемпионата России. Помимо этого, специалист трудился в чемпионатах Белоруссии, Латвии, Литвы и Грузии.

Сейчас "Факел" замыкает турнирную таблицу чемпионата России – 16-е место и 3 очка. Воронежцы остаются единственным клубом турнира, не одержавшим ни одной победы.

Ранее новым главным тренером московского футбольного клуба "Родина" стал испанец Джонатан Альба. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года.

