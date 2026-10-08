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08 октября, 15:41

Спорт

Испанец Джонатан Альба возглавил московский футбольный клуб "Родина"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новым главным тренером московского футбольного клуба "Родина" стал испанец Джонатан Альба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2028 года.

21 сентября стало известно об уходе испанца Хуана Диаса с поста главного тренера ФК "Родина". Вместе с ним команду покинули Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието.

Гендиректор "Родины" Александр Погонин заявил, что команда приняла решение прекратить сотрудничество с Диасом после совместной беседы. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Барсег Киракосян. Помогали ему Александр Димидко и Егор Новосадов.

24 сентября ФК "Ростов" объявил об увольнении Альбы с поста главного тренера. Согласно их заявлению, решение было обоюдным. Тренерский штаб также прекратит работу.

Новым главным тренером команды стал Дмитрий Кириченко. Контракт с 49-летним специалистом подписан на два года. Генеральный директор клуба Андрей Чайка рассказал, что Кириченко хорошо знаком с "Ростовом", поэтому в клубе решили назначить именно его.

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