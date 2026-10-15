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15 октября, 15:20

Спорт

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов вновь возглавил ФК "Енисей" из Первой лиги

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Экс-тренер футбольного клуба ЦСКА Александр Тарханов стал главным тренером красноярского "Енисея". Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Срок действия соглашения пока не раскрывается. До этого обязанности главного тренера команды исполнял Сергей Ташуев.

Он работал в клубе с декабря 2025 года и покинул команду 16 сентября. Контракт с тренером расторгли по соглашению сторон. После ухода Ташуева обязанности главного тренера исполнял Вячеслав Молчанов.

Тарханов уже тренировал "Енисей" в 2020 году. В январе текущего года он возглавил женский ФК "Енисей", а в июле перешел на ту же должность во вторую мужскую команду клуба.

В разное время Тарханов являлся главным тренером московских ЦСКА и "Торпедо", самарских "Крыльев Советов", краснодарской "Кубани", подмосковных "Химок", екатеринбургского "Урала" и болгарской "Славии". После 13 матчей в Первой лиге "Енисей" набрал 14 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.

Ранее воронежский футбольный клуб "Факел" прекратил сотрудничество с главным тренером Олегом Василенко. Об отставке было объявлено после разгрома в матче с московским "Локомотивом". 10 октября клуб уступил команде из Москвы со счетом 0:5. Эта игра довела серию клуба без побед в чемпионате России до 28 матчей. В итоге "Факел" повторил антирекорд по ее продолжительности.

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