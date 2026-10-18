Песков заявил, что удары России призваны снизить потенциал Киева

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Россия продолжает наносить ответные удары по Украине, чтобы снизить ударный потенциал Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Постоянно сейчас идут удары. Они планомерные, они массированные. Удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима", – указал он.

По словам пресс-секретаря, это приносит результаты. Кроме того, Песков назвал удары ВСУ по России последними проявлениями агонии, указав, что киевский режим сопротивляется, однако это не изменит ход событий.

Ранее Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров. Ее формирование на границе решается успешно.

По словам главы государства, в ответ на удары Киева по предприятиям промышленности и ТЭК российская армия продолжает атаковать предприятия ВПК Украины. Цель ВС РФ состоит в обеспечении абсолютной безопасности российского приграничья, заметил Путин.

