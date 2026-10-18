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18 октября, 13:50

Происшествия

СК восстановил всю хронологию убийства женщины на Строгинском бульваре

Фото: MAX/"Следком"

Следственный комитет России полностью восстановил хронологию убийства женщины на Строгинском бульваре в Москве. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, комплексная работа со следами преступления на месте и использование имеющихся криминалистических методик позволили полностью восстановить хронологию событий, роль каждого из соучастников, а также дать их действиям уголовно-правовую оценку.

В ходе расследования задержали еще несколько соучастников, в том числе курьеров. В настоящее время в уголовном деле фигурируют восемь человек.

Убийство произошло в марте 2026 года. Злоумышленники, выдававшие себя за правоохранителей, уговорили 16-летнюю дочь женщины впустить домой 20-летнего футболиста клуба "Урал-2" Даниила Секача. По указанию кураторов он убил мать, подростка удерживал в квартире в течение суток, а из сейфа забрал деньги и ювелирные украшения.

Кроме того, по версии следствия, он совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. На следующий день он отпустил девушку и скрылся, но был задержан. Позднее оказалось, что злоумышленник сам попал под воздействие мошенников.

Помимо исполнителя преступления, в деле четыре курьера, двое соучастников, координировавших действия курьеров и передававших адреса доставки имущества, а также девушка, которая передала футболисту орудия преступления и участвовала в передаче похищенного.

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