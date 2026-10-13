People: в США раскрыли убийство 41-летней давности благодаря бутылке

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В США раскрыли убийство, совершенное 41 год назад, благодаря бутылке воды, которую выбросил подозреваемый. Об этом сообщает People.

61-летнего Уильяма Мортона обвинили в убийстве 22-летней Хиллари Хеллеуэлл в 1985 году. В 2004 году ДНК с места преступления – образец семенной жидкости на белых брюках девушки – загрузили в базу ФБР, но совпадений не было более 20 лет. Позже расследование остановилось.

Однако в 2023 году его возобновили: в руки к полицейским попала бутылка воды, которую Мортон выбросил после концерта. Тогда был использован новый анализ ДНК, который указал на мужчину как на подозреваемого. Тест подтвердил совпадение биоматериала с образцом 1985 года.

При этом мотивы преступления пока не раскрыты. В полиции также не стали комментировать, был ли Мортон знаком со своей предполагаемой жертвой.

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