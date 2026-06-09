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09 июня, 15:59

Происшествия

По делу об убийстве на Строгинском бульваре задержали куратора и еще одного курьера

Фото: МАХ/"Следком"

Следственные органы столичного СК при содействии полиции задержали еще двоих фигурантов уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на Строгинском бульваре. Об этом заявила представитель СК России Светлана Петренко.

Совместная работа позволила вскрыть целую преступную схему реализации похищенного имущества, за которой стоял один из кураторов курьеров. По версии следствия, он систематически вовлекал людей в противоправную деятельность и координировал их действия, обеспечивая работу криминальной цепочки.

В настоящий момент задержаны сам куратор и еще один курьер. С ними проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных причастных лиц.

ЧП произошло в марте на северо-западе Москвы. Введенная в заблуждение мошенниками 16-летняя девушка открыла дверь якобы сотруднику спецслужб, который стал вскрывать сейф. Вернувшаяся домой мать попыталась помешать злоумышленнику, после чего он убил ее, похитил ценности и деньги, часть из них выбросил из окна.

Кроме того, по версии следствия, он совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера. На следующий день он отпустил девушку и скрылся, но был задержан. Главным фигурантом оказался 20-летний футболист "Урала" Даниил Секач, который также попал под воздействие мошенников.

Позже установили и арестовали других соучастников: 22-летнюю москвичку, которая купила болгарку и подобрала выброшенные ценности, а также 17-летнего студента, получившего средства от нее и еще нескольких курьеров в Москве и Петербурге. Также суд арестовал одного из кураторов разбойного нападения.

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