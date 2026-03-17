Задержана соучастница футболиста, обвиняемого в убийстве женщины в Москве

Правоохранители задержали соучастницу футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).

Злоумышленницей оказалась 22-летняя москвичка. По указанию организаторов она приобрела болгарку и привезла ее в квартиру на Строгинском бульваре, где произошло убийство. Имя девушки не уточняется.

С помощью полученного инструмента обвиняемый вскрыл сейф, а затем через окно выбросил похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Задержанная подобрала их и отдала другим соучастникам.

В ближайшее время ей предъявят обвинение по части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Следствие планирует ходатайствовать перед столичным судом об избрании ей меры пресечения.

Следователи также провели анализ и реконструкцию преступных действий обвиняемого футболиста. В отношении него и других неустановленных соучастников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ ("Совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней").

"Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников", – сообщили в ведомстве.

Убийство в доме на Строгинском бульваре произошло 14 марта. По информации ГСУ СК России по Москве, злоумышленник под руководством телефонных мошенников пришел в одну из квартир и начал вскрывать сейф, думая, что участвует в оперативных мероприятиях правоохранителей.

В квартире находилась 16-летняя девушка, которая тоже была введена в заблуждение мошенниками. Когда мужчина вскрывал сейф, она выбежала на улицу, чтобы задержать возвращавшуюся домой мать. Девочка сказала ей, что в доме работает сотрудник спецслужб. Однако женщина, узнав о происходящем, поднялась в квартиру и попыталась помешать злоумышленнику.

Мужчина потребовал назвать код от сейфа, после чего напал на женщину, нанес ей удары руками, а также ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте. С помощью инструментов злоумышленник вскрыл сейф и украл более 2 тысяч долларов, а также иные ценности. Впоследствии Секач был арестован.

