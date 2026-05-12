00:42

Происшествия

Пострадавший при атаке дрона мужчина умер в больнице в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пострадавший 8 мая в результате атаки украинского БПЛА мужчина скончался в больнице Белгорода. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

Губернатор подчеркнул, что мужчина умер в реанимации, врачи боролись за его жизнь до последнего. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее четыре мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате украинских атак. Два дрона атаковали поселок Октябрьский Белгородского округа.

В результате попадания дрона в крышу был ранен 18-летний юноша. Прибывшая к нему бригада скорой помощи попала под удар второго вражеского БПЛА. У троих медиков диагностированы баротравмы.

происшествиярегионы

