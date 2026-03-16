РЕН ТВ: тело убитой в Строгине москвички пролежало в квартире 12 часов

Игроку футбольного клуба "Урал" Даниилу Секачу предъявили обвинение в убийстве бизнесвумен в ее квартире на Строгинском бульваре. По данным Следственного комитета, он выполнял указания телефонных аферистов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Поступило указание убить хозяйку квартиры"

Тело 48-летней москвички – бизнесвумен Екатерины Ч. нашли в квартире жилого дома на Строгинском бульваре 14 марта. По данным Следственного комитета, за день до этого преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников. Ведомство не раскрывало имя подозреваемого, однако, по данным СМИ, им является 20-летний футболист Даниил Секач.

Следствие утверждает, что 13 марта молодому человеку позвонили злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили, что он должен участвовать в оперативном мероприятии. На следующий день, вооружившись в том числе болгаркой, ломом и кувалдой, он пришел в квартиру, где находилась 16-летняя дочь хозяйки. Девушка открыла дверь под влиянием аферистов: они также представились сотрудниками правоохранительных органов и сказали ей впустить своего человека для проведения оперативно‑разыскных мероприятий.

Подозреваемый начал вскрывать сейф, а подросток вышла из квартиры, чтобы встретить маму и сообщить, что в их доме работает "сотрудник спецслужб". Женщина зашла домой и попыталась помешать преступнику, а молодой человек сначала побил хозяйку квартиры, а затем ударил ножом не менее двух раз. От полученных травм женщина скончалась на месте, отметили в СК.

По информации ведомства, после убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов, драгоценности и коллекционные монеты. По указанию кураторов, он выбросил награбленное через окно. На следующий день молодой человек отпустил дочь погибшей и сам покинул квартиру.

Футболиста оперативно задержали в гостинице, после чего предъявили обвинение в убийстве. На допросе он признался в содеянном и раскаялся, подчеркнули в Следственном комитете.





Даниил Секач подозреваемый в убийстве москвички По мошенническим указаниям прибыл по адресу взломать сейф, далее поступило указание убить хозяйку квартиры.

С января 2025 года Секач выступал на позиции защитника за вторую команду екатеринбургского "Урала". За этот период он провел 14 матчей и стабильно выходил в стартовом составе. Ранее спортсмен проходил подготовку в молодежных академиях "Локомотива", "Ростова", "Строгино" и "Сатурна".

"Мухи не обидит"

Президент "Урала" Григорий Иванов в разговоре с РИА Новости отметил, что Даниил Секач несколько дней назад поехал в Москву в институт, после чего в клубе ничего о нем не слышали.

"С родителями созванивались, они сами в шоке и ничего не знают. От игрока никаких известий нет, трубку не берет", – сказал Иванов, добавив, что отец футболиста вылетел в Москву 15 марта, чтобы попытаться прояснить ситуацию.

Одноклубники охарактеризовали Секача как исключительно спокойного и доброжелательного человека. Как сообщил ТАСС полузащитник команды Станислав Бондаренко, новость о задержании товарища повергла всех в шок.



Станислав Бондаренко одноклубник Даниила Секача Когда мы увидели, никто не поверил. До сих пор в это не верят. Это самый безобидный человек вообще, который просто может быть. Данила очень хороший человек и по характеру, и по всем возможным качествам. Он и мухи не обидит.

При этом Бондаренко добавил, что на какое-либо внешнее давление его партнер по команде не жаловался.

"Как минимум он нам об этом не рассказывал", – отметил футболист.

По информации РЕН ТВ, тело убитой пролежало в квартире больше 12 часов. Полицию вызвала старшая дочь, которая не могла попасть внутрь.

Соседи погибшей рассказали журналистам, что слышали подозрительный шум, доносящийся из ее квартиры.

"Рубили, рубили, потом затихло, потом опять рубили. И знаете как? Порубили, порубили и такое чувство, как молоток бросают. Потом прошло время, шуршание такое. Потом, знаете, был звук, как будто доски пилят", – отметили очевидцы.

Как сообщил телеграм-канал "112", супруг погибшей в момент трагедии находился в командировке в Иране, занимаясь геолого-разведкой. Согласно опубликованным данным, мужчина имеет гражданство ОАЭ. Убитая, по данным СМИ, когда-то тоже жила в Эмиратах и работала там риелтором, однако затем открыла собственное ИП по продаже одежды. Также она занималась волонтерством.

