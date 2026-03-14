Подозреваемый в убийстве женщины мошенниками в Москве был задержан в гостинице

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Его задержали на Нижегородском шоссе. Подозреваемый – уроженец Кисловодска 2005 года рождения. В ближайшее время его доставят к следователю для производства следственных действий.

При этом отмечается, что злоумышленник действовал под влиянием мошенников с Украины. Он прилетел в Москву из Ставропольского края, после чего под четким руководством проник в квартиру, в которой было совершено убийство.

Кроме того, задержанный является игроком одной из футбольных команд Екатеринбурга, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Полицию после случившегося самостоятельно вызвала дочь убитой.

Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили подростка открыть дверь квартиры, после чего убили ее мать.

Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

