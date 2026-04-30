Обрушение рудника произошло в Магаданской области

В Магаданской области произошло обрушение рудника, под завалами могут находиться до 8 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, горная масса сошла на угольном разрезе Кадыкчанском в Сусуманском городском округе. К месту ЧП уже выдвинулись пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и 6 единиц техники. Также подготовлен к вылету вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее лавина сошла на руднике в Муйском районе Бурятии. В этот момент девять человек проводили работы по расчистке технологической дороги. Трое из них выбрались сами, а остальные остались придавлены снежной массой. Среди них – мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.

На месте ЧП были организованы поисково-спасательные работы с участием 60 человек и 5 единиц спецтехники. Также на помощь из Улан-Удэ вылетела еще одна группа в составе пяти человек.

Позднее поисковые работы завершились. Спасатели извлекли из-под завалов тела всех шестерых погибших.

Директор рудника задержан. По данным СК, он дал распоряжение о проведении работ при наличии угрозы схода лавины. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.