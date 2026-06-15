DTF: издатель видеоигр Konami отключил онлайн-сервисы для россиян и белорусов

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Японский издатель видеоигр Konami полностью отключил свои онлайн-сервисы для пользователей из России и Белоруссии. Об этом сообщает DTF со ссылкой на уведомление компании.

Ограничения относятся ко всем сервисам, требующим авторизации через KONAMI ID. При этом изменения не распространяются на другие регионы присутствия.

В частности, под блокировку подпал доступ к сетевым функциям нескольких проектов, в числе которых Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, eFootball, Yu-Gi-Oh! Duel Links и другие. При попытке подключения появляются уведомления о техобслуживании, а доступ к онлайн-функциям недоступен.

О причинах ограничений не сообщается. При этом ранее Konami прекратила официальные продажи своих игр на российском рынке. Компания объявила об этом еще в мае 2026 года. Уведомление появлялось на сайте футбольного симулятора eFootball и при запуске других игр. При этом всех игроков благодарили за "огромную поддержку".