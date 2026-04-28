Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 12:18

Происшествия

Тело одного человека найдено после схода лавины на руднике в Бурятии

Фото: MAX/"МЧС Республики Бурятия"

Спасатели извлекли тело одного человека из-под завалов снега на руднике "Ирокинда" в Бурятии, где сошла лавина. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

В республиканском агентстве ГО и ЧС назвали личности 6 работников, которые оказались под снежными завалами. Это мужчины 1971, 1986, 1988, 1990, 2000 и 2007 годов рождения.

Снег сошел 28 апреля около 10:00 (05:00 по московскому времени. – Прим. ред.) в Муйском районе Бурятии. Лавина накрыла промышленную площадку штольни № 90, которая принадлежит руднику "Иракинда".

Протяженность сошедшей снежной массы составила 150 метров, ширина – 50 метров, а глубина варьируется от 3 до 6 метров. Общий объем снега оценивается в пределах 22,5–45 тысяч кубических метров.

На месте проводятся поисково-спасательные работы, в которых задействованы 60 человек и 5 единиц спецтехники. Из Улан-Удэ на помощь вылетела группа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 5 человек, также к месту происшествия направлен борт санавиации.

Инцидент произошел, когда на руднике 9 человек проводили работы по расчистке технологической дороги. 3 рабочих смогли выбраться самостоятельно, остальные оказались под завалами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

