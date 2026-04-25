Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до 3

Число погибших при сходе лавины в Бурятии выросло до трех. Об этом сообщили в агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) региона.

Уточняется, что в ходе поисков были обнаружены тела двух мужчин 1988 и 1981 годов рождения. Еще одного участника группы ищут.

Инцидент на горе Мунку-Сардык произошел в пятницу, 24 апреля. Туристическая группа из 7 человек, которая, предварительно, не была зарегистрирована в МЧС, совершала восхождение к пику Конституции. В какой-то момент на перевале "26-го партийного съезда" на них сошла лавина.

Трое оказались в стороне от схода, но получили травмы. Они смогли сообщить о ЧП по рации. Остальных туристов накрыло лавиной.

Вскоре спасатели нашли живыми троих туристов. Их передали сотрудникам скорой помощи. Также было найдено тело погибшей женщины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Правоохранителями проверяется версия о том, что туристы после прибытия в базовый лагерь воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации.