25 апреля, 08:18Наука
Россияне смогут наблюдать голубую Луну в мае
Жители России смогут увидеть увидят голубую Луну в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Всего в этот месяц будут наблюдаться два полнолуния – 1 и 31 мая.
"Второе полнолуние в месяце принято называть голубой Луной, но это никак не связано с цветом нашего спутника. Необычное название заимствованно от английского выражения "once in a blue moon!" ("однажды при голубой Луне". – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
По словам астрономов, это выражение описывает событие, вероятность наступления которого крайне мала.
Ранее в планетарии рассказали, что для наблюдения за "затмением века" 2 августа 2027 года можно уехать в Египет, Тунис или Саудовскую Аравию. Это солнечное затмение продлится 6 минут 23 секунды. При этом максимально возможное время затмения – 7 минут 30 секунд.
Отмечается, что за такое продолжительное время ученые смогут провести много разных наблюдений.