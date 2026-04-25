Дуров пригрозил, что Telegram может уйти из Франции

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Мессенджер Telegram может уйти из Франции из-за желания местных властей получить доступ к перепискам пользователей. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, с начала этого года во Франции произошло 41 похищение владельцев криптовалюты, потому что французские налоговики продают их данные преступникам, а также допускают массовые утечки из налоговых баз данных.

"Теперь же это же государство хочет получить доступ к удостоверениям личности и личным сообщениям пользователей социальных сетей", – отметил Дуров.

Он подчеркнул, что чем больше у правительства будет данных пользователей, тем больше будет утечек, что, в свою очередь, приведет к еще большему числу жертв.

"Именно поэтому Telegram лучше предпочтет уйти с французского рынка, чем предоставит коррумпированным бюрократам доступ к личным сообщениям", – заключил основатель мессенджера.

Ранее Дуров обвинил Евросоюз в том, что тот пытается оправдать свое стремление к усилению надзора и цензуры в Сети с помощью подконтрольных СМИ и неправительственных организаций (НПО).

Основатель Telegram также рассказал, что ему пришла повестка в качестве подозреваемого. По словам Дурова, документ поступил по адресу квартиры в России, в которой он жил 20 лет назад.