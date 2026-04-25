Трамп назвал журналистку Кэндис Оуэнс "отвратительным человеком года"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение американской журналистки Кэндис Оуэнс, оформленное в виде обложки издания Time. На нем глава Белого дома назвал Оуэнс "самым отвратительным человеком года".

"Авторитет Кэндис Оуэнс, который и без того не был высоким, резко упал. Ее нападки на первую леди Франции (Брижит Макрон. – Прим. ред.) просто отвратительны. Я считаю, что в данном случае, даже не проверяя факты, она демонстрирует крайне низкий уровень интеллекта!" – добавил Трамп к своей публикации.

В 2025 году Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Журналистка утверждала, что якобы собрала для этого доказательства.

При этом Оуэнс писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она подчеркивала, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

Позже журналистка рассказала, что Трамп просил ее прекратить расследование, однако она хотела объяснить, что уже собрала сведения о враче первой леди Франции, который специализируется на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.