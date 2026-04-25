Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 04:26

Политика

Трамп назвал журналистку Кэндис Оуэнс "отвратительным человеком года"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение американской журналистки Кэндис Оуэнс, оформленное в виде обложки издания Time. На нем глава Белого дома назвал Оуэнс "самым отвратительным человеком года".

"Авторитет Кэндис Оуэнс, который и без того не был высоким, резко упал. Ее нападки на первую леди Франции (Брижит Макрон. – Прим. ред.) просто отвратительны. Я считаю, что в данном случае, даже не проверяя факты, она демонстрирует крайне низкий уровень интеллекта!" – добавил Трамп к своей публикации.

В 2025 году Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции была рождена мужчиной. Журналистка утверждала, что якобы собрала для этого доказательства.

При этом Оуэнс писала, что адвокаты семьи французского лидера преследуют ее. Но она подчеркивала, что им не удастся "заткнуть ей рот", поскольку в США, в отличие от Европы, есть свобода слова.

Позже журналистка рассказала, что Трамп просил ее прекратить расследование, однако она хотела объяснить, что уже собрала сведения о враче первой леди Франции, который специализируется на трансгендерных операциях и процедурах феминизации.

Брижит и Эммануэль Макрон подали в суд на блогера и журналистку из США Кэндис Оуэнс

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

