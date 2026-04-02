Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 14:51

Политика

Макрон ответил на шутку Трампа по поводу своих отношений с женой

Фото: Getty Images/Antoine Gyori Corbis

Комментарии американского лидера Дональда Трампа о якобы неподобающем отношении первой леди Франции Брижит Макрон к своему супругу, президенту страны Эммануэлю Макрону, не соответствуют никаким стандартам. Об этом заявил сам глава республики.

В частности, он указал на отсутствие элегантности в словах своего коллеги. Высказывания последнего также прокомментировал координатор левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар.

"Вы знаете, насколько я не согласен с президентом (Макроном. – Прим. ред.), но то, что Дональд Трамп так с ним разговаривает и отзывается о его жене подобным образом, я считаю абсолютно неприемлемым", – цитирует его France 24.

Глава Белого дома ранее в шутливой форме заявил, что его французский коллега все еще восстанавливается после удара в челюсть от своей жены. Речь идет об инциденте, произошедшем в мае 2025 года. Тогда в Сети появились кадры, на которых после открытия президентского самолета Брижит ударила своего мужа по губам.

Подлинность видеозаписи подтвердили в Елисейском дворце и назвали произошедшее "супружеской ссорой". В свою очередь, Макрон сказал, что ситуация произошла, когда он решил "немного подурачиться" с супругой.

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика