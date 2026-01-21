Guardian: Трамп хотел причинить боль Макрону публикацией личного сообщения

Фото: ТАСС/АР/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп хотел причинить боль французскому коллеге Эммануэлю Макрону публикацией его личного сообщения об организации в Париже встречи G7, сообщает газета Guardian.

По данным СМИ, причина обнародования заключалась в стремлении главы Белого дома наказать Макрона на отказ присоединиться к "Совету мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа.

"Но публикация послания Макрона была не просто актом мести или стремлением привлечь внимание", – подчеркнули журналисты.

Авторы статьи считают, что американский лидер использует средства массовой информации как способ запугивания и дестабилизации соперников путем доминирования в информационном потоке и изменения общепринятых норм.

Трамп выложил в Сети личное сообщение Макрона, в котором последний предложил провести встречу G7 в Париже с участием России, 20 января. Мероприятие запланировано на 22-е число. Помимо РФ, туда могут пригласить Украину, Данию и Сирию.

Кроме того, глава США подчеркнул, что что французский лидер "очень скоро покинет офис".Так он прокомментировал отказ Макрона войти в "Совет мира" по Газе.