26 января, 16:55

Политика

Предприниматель Виктор Бут заявил, что Дональд Трамп наконец объявил Европе "войну"

Фото: ТАСС/АР/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп наконец объявил Европе "войну". Об этом радио КП заявил российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут

В ходе выступления в Давосе Трамп, в частности, сказал, что Европа движется в неверном направлении из-за неконтролируемой миграции и бесконечного импорта.

"Главные враги Трампа – это, в общем-то, глобалисты. Демократическая партия после его победы сделала своей штаб-квартирой Западную Европу. И все последние действия Трампа были направлены именно на то, чтобы вывести их из баланса", – отметил предприниматель.

По мнению Бута, Трамп своим выступлением в Давосе открыто и откровенно устроил Европе "публичную трепку". Он отметил, что если раньше американский лидер соблюдал хотя бы "публичное перемирие" с глобалистами и оппонентами, то его недавние заявления стали равноценны объявлению "войны".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изменения в отношениях между США и Европой являются производной от лицемерия, доминирующего на Западе многие годы. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что нынешнее бедное поколение политиков Европы не может противостоять напористости Трампа – опытного политика.

