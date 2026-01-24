В Белом доме заявили, что Европа медленно убивает сама себя

Фото: depositphotos

Выступление американского президента Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе содержало жесткую критику европейских стран, так как Европа "медленно убивает сама себя". Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Он назвал эти высказывания одним из наиболее значимых заявлений американского президента о континенте в целом. По его словам, Европа губит себя, душа энергетику мерами регулирования и впадая в зависимость от непрактичной зеленой энергетики и других государств.

Как отметил представитель Белого дома, ЕС убивает себя безответственной миграционной политикой, также годами не инвестирует в собственные вооруженные силы, используя США для субсидирования своей обороны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз попал в энергетическую ловушку от США после отказа от российского газа. По данным журналистов, ЕС зависит от поставок сжиженного газа из США, так как постепенно отказывается от российского газа.

Однако из-за политики, проводимой американским президентом Дональдом Трампом, отношения между Европой и Вашингтоном становятся очень уязвимыми.