15 марта, 10:23

Мэр Москвы

Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с профессиональным праздником.

"Мы отмечаем этот праздник в самом начале весны. И одновременно провожаем зиму, которая стала серьезным испытанием для каждого из нас", – написал мэр.

Как напомнил глава города, коммунальщики с первых дней года и до конца февраля мобилизовали все свои ресурсы на борьбу с рекордными снегопадами в Москве. Помогали им в этом тысячи работников энергетических, строительных и других смежных предприятий комплекса городского хозяйства столицы.

"Через несколько недель мы увидим совсем другую Москву – зеленый, нарядный, уютный и праздничный город. И это тоже будет вашей заслугой, дорогие друзья!" – сказал Собянин.

Он поблагодарил работников за огромный труд, высокий профессионализм и неоценимый вклад в развитие города. Также Собянин пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

В Москве в 2026 году несколько раз был побит суточный рекорд по высоте снежного покрова. Городские службы Москвы в цикличном режиме очищали дороги и тротуары от снега. На круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

мэр Москвыпогодагород

