Снег в Москве растает в начале апреля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В оставшиеся дни марта, по мнению синоптика, возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова. Однако при теплой погоде и без сильных дождей толщина сугробов в день будет уменьшаться примерно только на 2–3 сантиметра.

"Так что если 20 сантиметров останется к концу недели, то самое начало апреля будем рассчитывать", – отметил специалист.

Вместе с тем Шувалов подчеркнул, что при дожде процесс таяния ускоряется, поскольку вода обладает большей теплоемкостью по сравнению с воздухом.

Несмотря на наступившую оттепель, сопровождающуюся солнечной погодой, в мегаполисе в послеполуденные часы на текущей неделе возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду. Температура воздуха при этом в дневное время будет подниматься до плюс 5–10 градусов, а в ночное – около 0 градусов и даже выше.

Однако плюсовая температура в Москве еще неустойчива, в связи с чем эксперты посоветовали столичным автомобилистам не менять зимние шины на летние. Как пояснили в ЦОДД, на сегодняшний день еще сохраняется риск гололедицы, которая увеличивает риск аварий.

