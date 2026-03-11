Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 08:49

Общество

Снег в Москве растает в начале апреля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Снег в Москве полностью растает не раньше начала апреля. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В оставшиеся дни марта, по мнению синоптика, возможны похолодания, которые могут замедлить таяние покрова. Однако при теплой погоде и без сильных дождей толщина сугробов в день будет уменьшаться примерно только на 2–3 сантиметра.

"Так что если 20 сантиметров останется к концу недели, то самое начало апреля будем рассчитывать", – отметил специалист.

Вместе с тем Шувалов подчеркнул, что при дожде процесс таяния ускоряется, поскольку вода обладает большей теплоемкостью по сравнению с воздухом.

Несмотря на наступившую оттепель, сопровождающуюся солнечной погодой, в мегаполисе в послеполуденные часы на текущей неделе возможны усиления ветра до 7–12 метров в секунду. Температура воздуха при этом в дневное время будет подниматься до плюс 5–10 градусов, а в ночное – около 0 градусов и даже выше.

Однако плюсовая температура в Москве еще неустойчива, в связи с чем эксперты посоветовали столичным автомобилистам не менять зимние шины на летние. Как пояснили в ЦОДД, на сегодняшний день еще сохраняется риск гололедицы, которая увеличивает риск аварий.

Желтый уровень погоды объявили в столице из-за гололедицы до 14 марта

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика