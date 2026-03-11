Форма поиска по сайту

11 марта, 15:55

Транспорт

Воздушное пространство Сирии вновь ограничено для полетов

Фото: depositphotos/Chalabala

Авиационные власти Сирии ограничили полеты в воздушном пространстве страны, определив три коридора из международного аэропорта Алеппо, рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

За исключением трех установленных маршрутов в направлении турецкой границы и Средиземного моря, воздушное пространство закрыто. Меры действуют с 12:10 по всемирному времени, то есть с 15:10 по московскому, до конца 12 марта. До этого же времени закрыт международный аэропорт в Дамаске.

Сирийское воздушное пространство было полностью закрыто после начала 28 февраля полномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана.

Аналогичные запреты ввели Израиль, Иран и другие страны Ближневосточного региона. В настоящий момент Израиль частично открыл воздушное пространство на вылет из государства. Первые пассажирские рейсы отправились из аэропорта Бен-Гурион.

