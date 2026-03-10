Порядка 10 тыс туристов застряли в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: 123RF.com/jopanuwatd

Порядка 10 тысяч российских туристов с обратными билетами со стыковками в ближневосточных странах могут оставаться сейчас в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Из-за отмены большинства из этих стыковок (Emirates возобновила перевозку транзитных пассажиров) туристы вынуждены задерживаться в стране или вылетать окольными путями", – подчеркнули в организации.

Туроператоры помогают организованным туристам, продлевая проживание и находя альтернативные варианты перевозки. В частности, у туроператоров в Таиланде сейчас менее 800 клиентов с пропущенными стыковочными рейсами. Также есть туроператоры, чьи туристы уже покинули страну.

Кроме того, помощь россиянам оказывают и власти Таиланда. Например, туристам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменили. Для продления пребывания нужно обратиться в иммиграционный офис.

Ожидается, что к концу дня 10 марта туроператоры вывезут из 6 стран Персидского залива 90% российских туристов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на островах Индийского океана и в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Сложности с возвращением российских туристов домой возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли первые удары по исламскому государству 28 февраля. Тегеран в ответ атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.