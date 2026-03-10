Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 11:36

Туризм

Порядка 10 тыс туристов застряли в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: 123RF.com/jopanuwatd

Порядка 10 тысяч российских туристов с обратными билетами со стыковками в ближневосточных странах могут оставаться сейчас в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Из-за отмены большинства из этих стыковок (Emirates возобновила перевозку транзитных пассажиров) туристы вынуждены задерживаться в стране или вылетать окольными путями", – подчеркнули в организации.

Туроператоры помогают организованным туристам, продлевая проживание и находя альтернативные варианты перевозки. В частности, у туроператоров в Таиланде сейчас менее 800 клиентов с пропущенными стыковочными рейсами. Также есть туроператоры, чьи туристы уже покинули страну.

Кроме того, помощь россиянам оказывают и власти Таиланда. Например, туристам разрешили находиться в стране дополнительные 30 дней без визы, если их рейсы отменили. Для продления пребывания нужно обратиться в иммиграционный офис.

Ожидается, что к концу дня 10 марта туроператоры вывезут из 6 стран Персидского залива 90% российских туристов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на островах Индийского океана и в ряде стран Юго-Восточной Азии.

Сложности с возвращением российских туристов домой возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Страны нанесли первые удары по исламскому государству 28 февраля. Тегеран в ответ атаковал израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие страны региона ввели ограничения на использование воздушного пространства. Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов.

Первый за девять суток самолет из Катара приземлился в Шереметьево

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмполитиказа рубежом

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика