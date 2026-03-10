Форма поиска по сайту

10 марта, 12:48

Спорт

Теннисистка Андреева накричала на зрителей после поражения на турнире WTA

Фото: AP Photo/Аарон Фавила

Российская теннисистка Мирра Андреева накричала на зрителей после поражения в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пошли вы все на..." – крикнула она в сторону болельщиков.

Андреева вышла в третий круг турнира WTA, победив аргентинку Солану Сьерру. Игра закончилась со счетом 6:0, 6:0.

При этом российская спортсменка завершила прошлый год с рекордным для себя заработком. Она получила свыше 4,7 миллиона долларов. Уточняется, что 3,9 миллиона долларов ей заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде, еще 50 тысяч – в смешанной паре.

Теннисистка Андреева стала приводить с собой на турниры собаку

